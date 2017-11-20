Отец братьев Буре рассказал о спасении после 16-минутной остановки сердца

Четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре, рассказал о том, как перенес инсульт и спасся после 16-минутной остановки сердца. Его слова в понедельник, 20 ноября, приводит «Советский спорт».

«Требовалось поменять клапан сердца. Но когда операция была практически завершена, началось кровотечение. Пришлось вскрывать уже зашитый шов, все вычищать... Потом случился инсульт, во время которого произошла остановка сердца на 16 минут. Врачи уже хотели прекращать искусственное дыхание. Попытки вернуть жизнь казались бессмысленными. По словам доктора, оставалась буквально одна секунда. И вдруг они увидели, что сердце вновь забилось», — сказал Буре.

Инсульт случился в июне, когда 66-летний Владимир Буре лег на плановую операцию в одну из американских клиник в Майами. После операции его 30 дней продержали в коме.

«Последнее воспоминание — перед самой операцией я увидел жену и сына Валеру, который в тот день прилетел из Лос-Анджелеса. А потом уже я не видел ничего. Темнота... Сейчас я уже хожу и плаваю по часу в день.Заново учусь говорить», — рассказал он.

На Олимпийских играх-1968 в Мехико Буре в составе сборной СССР завоевал бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров. Такой же результат он показал на Играх-1972 в Мюнхене, а также завоевал там серебро на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу в эстафете 4 по 100 метров.