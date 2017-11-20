Автогонка завершилась аварией с участием 16 машин

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20/11/2017
США нашли еще одну страну-спонсор терроризма
США внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма, заявил американский лидер Дональд Трамп. «Это обозначение повлечет введение дополнительных санкций против Северной Кореи и поддержит нашу кампанию по оказанию максимального давления для изоляции этого кровавого режима», — пояснил он.
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