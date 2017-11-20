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спорт
20/11/2017 19:32

Игроки ЦСКА сломали ноги на матче в Хабаровске в 20-градусный мороз

Игроки ЦСКА сломали ноги на матче в Хабаровске в 20-градусный мороз

Два футболиста ЦСКА: защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов получили переломы малоберцовых костей во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает пресс-служба армейцев.

У россиянина перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у болгарина — левой. Березуцкому в ближайшее время предстоит операция в одной из клиник Германии. О ходе лечения Миланова не сообщается.

Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. На игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

20/11/2017

 

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

 

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в столице Сирии. В результате попадания снаряда во внешнее ограждение посольства пострадавших нет, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Москва решительно осудила атаку.

 

 

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