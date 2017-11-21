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спорт
20/11/2017 21:00

Норвежская чемпионка ОИ отказалась считать отстраненных россиян виновными

Норвежская чемпионка ОИ отказалась считать отстраненных россиян виновными

Норвежская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген отказалась считать отстраненных россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит VG.

«Российские лыжники не сдавали положительные допинг-пробы. Никто ничего не знает. Будем исходить из того, какое решение будет принято. Я не могу никого судить в этом деле», — сказала она.

15 ноября норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю также признался, что не уверен в вине отстраненных от участия в Олимпиадах российских коллег.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины. При этом россияне могут принимать участие в Кубке мира.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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