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21/11/2017 04:32

Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде

Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде
Видео: @jenthebodypainter

В американском штате Мэриленд обнаженная модель сходила в торговый центр в нарисованной одежде, чтобы узнать, заметят ли посетители подвох. Бодиарт-художница Джен Сейдел (Jen Seidel) сняла прогулку на видео и опубликовала запись в Instagram.

Сейдел изобразила на теле модели Марии Лучиотти (Maria Luciotti) рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Сапоги и головной убор были настоящими. Кроме того, Мария надела шарф, который прикрыл ей грудь.

Большинство людей, которых они встретили в торговом центре, ничего не заметили, но хватало и тех, кто заподозрил неладное. Узнав, что женщина не одета, продавщицы развеселились и принялись фотографироваться с ней.

Видео: @jenthebodypainter

В 2014 году жители Нью-Йорка не обратили внимания на гулявшую по улицам мегаполиса молодую женщину, которая была обнажена ниже пояса.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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