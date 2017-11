21/11/2017 06:48 Умерла певица и звезда сериала «Прикосновение ангела» Американская певица и актриса Делла Риз скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом ее родственники сообщили агентству Reuters. Артистке было 86 лет. По словам ее мужа Франклина Летта, она мирно скончалась в своем доме в окружении любящих членов семьи. Причина смерти не раскрывается. Отмечается, что перед смертью Риз страдала от диабета. Делла Риз начала карьеру певицы в начале 1950-х. Она приобрела известность благодаря ритм-н-блюз хиту 1959 года Don’t You Know. Всего в ее дискографии 18 студийных альбомов. В 1991-м Риз начала сниматься в телесериале «Прикосновение ангела» в роли ангела Тесс, посланного на Землю помогать людям в трудных ситуациях. Артистка исполнила песню Walk With You, звучащую в начале каждого эпизода. Сериал был номинирован на 11 премий «Эмми» и три «Золотых глобуса». Риз также снялась в сериале «Команда "А"», фильмах «Салон красоты», «Знать бы, что я гений» и «Гарлемские ночи», а также приняла участие в озвучке диснеевского мультфильма 2000 года «Динозавр». Видео: MissDellaReese / YouTube Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

