Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

Видео: hypebae.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян сняла видео, на котором показала туфли из новой еще не появившейся в продаже коллекции туфель из коллаборации компании Off-White и Jimmy Choo. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HypeBae. Ролик размещен на YouTube-канале портала.

В ролике видно две пары лодочек: белых с бантом и и прозрачных пластиковых с кристаллами. По данным издания, они появятся в продаже в феврале 2018 года.