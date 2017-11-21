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21/11/2017 07:00

Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

Ким Кардашьян показала пластиковые туфли
Видео: hypebae.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян сняла видео, на котором показала туфли из новой еще не появившейся в продаже коллекции туфель из коллаборации компании Off-White и Jimmy Choo. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HypeBae. Ролик размещен на YouTube-канале портала.

В ролике видно две пары лодочек: белых с бантом и и прозрачных пластиковых с кристаллами. По данным издания, они появятся в продаже в феврале 2018 года.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

21/11/2017

 

Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

 

Американская телезвезда Ким Кардашьян сняла видео, на котором показала туфли из новой еще не появившейся в продаже коллекции туфель из коллаборации компании Off-White и Jimmy Choo. В ролике видно две пары лодочек: белых с бантом и и прозрачных пластиковых с кристаллами.

 

 

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