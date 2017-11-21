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21/11/2017
Ким Кардашьян показала пластиковые туфли
Американская телезвезда Ким Кардашьян сняла видео, на котором показала туфли из новой еще не появившейся в продаже коллекции туфель из коллаборации компании Off-White и Jimmy Choo. В ролике видно две пары лодочек: белых с бантом и и прозрачных пластиковых с кристаллами.
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