21/11/2017 07:32 Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму Модифицированную пару кроссовок Air Jordan 1, в которых играл Майкл Джордан, продали на аукционе за 55 тысяч долларов. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HypeBeast. Отмечается, что обувь с особой широкой поддержкой лодыжек создали специально для американского баскетболиста. Он выходил в них на поле в сезоне 1985-1986 годов. Цена, за которую их купили с торгов, зарегистрирована как самая высокая за пару данного бренда. Фото: Heritage Auctions 1/1 1/1 Air Jordan 1 with modified ankle support for Michael Jordan • 1986 A post shared by @onfootarchives on Dec 25, 2014 at 7:29am PST Задрали ноги Самые дорогие кроссовки берлинской ярмарки Solemart Материалы по теме 15 ноября сообщалось, что кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Обувь продавала на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз. Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984-1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета. Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

