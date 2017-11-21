Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале Объявлен полный разгром ИГ Объявлен полный разгром ИГ Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины... Определена самая высокооплачиваемая певица в мире Определена самая высокооплачиваемая певица в мире
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 07:32

Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму

Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму

Модифицированную пару кроссовок Air Jordan 1, в которых играл Майкл Джордан, продали на аукционе за 55 тысяч долларов. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HypeBeast.

Отмечается, что обувь с особой широкой поддержкой лодыжек создали специально для американского баскетболиста. Он выходил в них на поле в сезоне 1985-1986 годов. Цена, за которую их купили с торгов, зарегистрирована как самая высокая за пару данного бренда.

Фото: Heritage Auctions
1/1

Air Jordan 1 with modified ankle support for Michael Jordan • 1986

A post shared by @onfootarchives on Dec 25, 2014 at 7:29am PST

Материалы по теме
15:30 — 30 июня 2016
Задрали ноги
Самые дорогие кроссовки берлинской ярмарки Solemart

15 ноября сообщалось, что кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Обувь продавала на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984-1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Яхту американского миллиардера украсили фотографиями голых женщин

Яхту американского миллиардера украсили фотографиями голых женщин

Опубликованы первые изображения новой яхты американского миллиардера, строительного магната Чарлза Коэна. 67-метровое судно построено по специальному проекту итальянской верфью Benetti. В...
 

Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Обувь продает на eBay компания ProServ, которая являлась посредником...
 

Россияне массово устремились в Южную Корею

Россияне массово устремились в Южную Корею

Россияне начали чаще летать в Южную Корею в преддверии зимней Олимпиады 2018 года. По сравнению с прошлым годом число проданных авиабилетов из российских городов в Сеул выросло на треть....
 

Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму

Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму

Модифицированную пару кроссовок Air Jordan 1, в которых играл Майкл Джордан, продали на аукционе за 55 тысяч долларов. Это самая высокая цена за пару данного бренда. Обувь с особой широкой...
 

Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны

Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны

Из галереи в центре Парижа средь бела дня похитили скульптуру, стоимость которой оценивается в 425 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). Кража произошла в галерее Барту на Елисейских полях....
 

Dolce & Gabbana порвали британский флаг на юбки

Dolce & Gabbana порвали британский флаг на юбки

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил в Лондоне свою очередную женскую кутюрную коллекцию Alta Moda и мужскую коллекцию индивидуального пошива Alta Sartoria. Показ был навеян...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал     Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму     Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз
последняя новость  
 

 

«Калашников» поплывет за зерном

21/11/2017

 

«Калашников» поплывет за зерном

 

Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. В год планируется...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 