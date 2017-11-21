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21/11/2017 07:48

Определена самая высокооплачиваемая певица в мире

Определена самая высокооплачиваемая певица в мире

Американское издание Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Лидером списка стала поп-исполнительница Бейонсе.

За год артистка заработала 105 миллионов долларов. Отмечается, что большую часть дохода Бейонсе принес ее хит 2016 года Lemonade, а также гастрольные выступления Formation World Tour.

На втором месте оказалась британская певица Адель с 69 миллионами долларов. На третьей строчке — поп-исполнительница Тейлор Свифт, в 2017-м полностью сменившая имидж и выпустившая альбом Reputation.

В топ-10 также вошли Селин Дион (42 миллиона долларов), Дженнифер Лопес (38 миллионов), Долли Партон (37 миллионов), Рианна (36 миллионов), Бритни Спирс (34 миллиона) и Кэти Перри (33 миллиона). Завершает рейтинг Барбара Стрейзанд, за год заработавшая 30 миллионов долларов.

Ранее в ноябре журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, не достигших 30 лет. Первое место досталось канадскому певцу эфиопского происхождения The Weeknd с 92 миллионами долларов.

Предыстория:&В Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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