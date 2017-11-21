Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
KFC выпустила палатку с защитой от интернета KFC выпустила палатку с защитой от интернета Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с... В Китае родился пятиногий бык В Китае родился пятиногий бык В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии... Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 09:00

Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»

Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»

Эстрадный поп-певец Филипп Киркоров не планирует вступать в общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»), созданное хоккеистом Александром Овечкиным. Артист заявил, что он «не флюгер» и не меняет политические пристрастия, передает РИА Новости во вторник, 21 ноября.

«Я, может быть, не вхожу в этот "тим", но для меня само участие в том, что я делаю, в стране, которой руководит наш президент, это уже и есть "тим" для меня. Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым», — объяснил Киркоров.

Материалы по теме
00:03 — 30 апреля
«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова

«Необязательно присоединяться, я вообще против каких-то присоединений. Главное, чтобы ты духом был с этим человеком и верил в него, уважал его, любил его и голосовал за него, что я и делаю на протяжении многих летl» — добавил он.

Исполнитель подчеркнул, что на выборах президента России в 2018 году останется верным своим предпочтениям. «Я не флюгер, я не меняю ни политических пристрастий, ни человеческих. Если я один раз выбрал себе президента много лет назад и голосовал за него не один раз, то, как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?», — заявил Киркоров.

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста.

Предыстория:&В Киркоров рассказал о музыкальных вкусах Путина

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Овцу научили узнавать Обаму на фото

Овцу научили узнавать Обаму на фото

Исследователи из Кембриджского университета научили овцу узнавать знаменитостей на фотографиях. В том числе животное стало распознавать на снимке бывшего президента США Барака Обаму. Овца...
 

Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить

Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить

Пикачу оказался способным произносить не только свое имя — персонаж заговорил со своим хозяином Эшем в одной из сцен полнометражного мультфильма «Покемон 20». Сотрудник портала BuzzFeed Райан...
 

Киркоров рассказал о музыкальных вкусах Путина

Киркоров рассказал о музыкальных вкусах Путина

Эстрадный певец Филипп Киркоров получил орден Почета от президента России Владимира Путина. Исполнитель посчитал, что глава государства иногда слушает его песни. Свои произведения артист...
 

Швейцарец Иван Арпа сделал часы с красной звездой

Швейцарец Иван Арпа сделал часы с красной звездой

Часовщик Иван Арпа, основатель компании ArtyA, выпустил новую версию своих часов Son of Gears — Son of Gears Star — в 44-миллиметровом стальном корпусе. Скелетонизированный механизм новинки...
 

Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов

Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов

Модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала. Из такого материала изготавливают упаковки для замороженных продуктов, которые предлагают в...
 

Панин испугался заявившей на него в полицию Поклонской

Панин испугался заявившей на него в полицию Поклонской

Актер Алексей Панин прокомментировал действия депутата Натальи Поклонской, якобы обратившейся в полицию из-за его пародии на императора Николая II. Артист подчеркнул, что ему «стало страшно,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Киркоров отказался вступать в «Команду Путина» Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»     «Калашников» поплывет за зерном «Калашников» поплывет за зерном     Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале
последняя новость  
 

 

В МГУ заинтересовались возбуждением

21/11/2017

 

В МГУ заинтересовались возбуждением

 

Ученые МГУ разработали новый метод спектроскопии, который позволяет изучать быстропротекающие процессы, например, переходами из возбужденного состояния вещества. Для этого они применяют запутанные фотоны — частицы света, квантовые свойства которых остаются связанными даже на очень большом...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 