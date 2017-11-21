Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»

Эстрадный поп-певец Филипп Киркоров не планирует вступать в общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»), созданное хоккеистом Александром Овечкиным. Артист заявил, что он «не флюгер» и не меняет политические пристрастия, передает РИА Новости во вторник, 21 ноября.

«Я, может быть, не вхожу в этот "тим", но для меня само участие в том, что я делаю, в стране, которой руководит наш президент, это уже и есть "тим" для меня. Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым», — объяснил Киркоров.

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«Необязательно присоединяться, я вообще против каких-то присоединений. Главное, чтобы ты духом был с этим человеком и верил в него, уважал его, любил его и голосовал за него, что я и делаю на протяжении многих летl» — добавил он.

Исполнитель подчеркнул, что на выборах президента России в 2018 году останется верным своим предпочтениям. «Я не флюгер, я не меняю ни политических пристрастий, ни человеческих. Если я один раз выбрал себе президента много лет назад и голосовал за него не один раз, то, как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?», — заявил Киркоров.

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста.