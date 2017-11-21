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21/11/2017 09:16

Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля

Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля

Американский ювелирный бренд Alex and Ani выпустил новую коллекцию, посвященную символике серии книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Fashionmagazine.

В коллекцию вошли подвески, колье-чокеры с бусинами, серьги-каффы и пусеты, а также браслеты-цепочки с медальонами-шармами. Подвески и шармы изображают тайные знаки и гербы факультетов Хогвартса — сказочного учебного заведения, в котором учатся герои «Поттерианы», либо воспроизводят тексты волшебных заклинаний, которыми они пользуются. На серьгах изображены очки Гарри Поттера и молния.

Украшения изготовлены из серебра или из вермеля — серебра с золотым покрытием — и продаются по цене от 34 до 116 долларов.

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Серия книг о юном волшебнике Гарри Поттере написана британской писательницей Джоан Роулинг. Семь романов серии вышли в период с 1997 по 2007 годы. Они переведены на 59 языков, их общий тираж составил свыше 450 миллионов экземпляров. «Поттериана» была экранизирована, а Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы 2017 года по версии журнала Forbes. За прошедший год она заработала около 95 миллионов долларов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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