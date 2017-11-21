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21/11/2017 09:32

В Китае родился пятиногий бык

В Китае родился пятиногий бык
Видео: pearvideo.com

На ферме в районе китайского города Мулин, провинция Хэйлунцзян, родился пятиногий бык. Об этом сообщает Daily Mail.

Лишняя нога растет из спины и свисает вдоль правого бока животного. Не считая этого, бычок совершенно здоров и нормально развивается.

Отклонение может объясняться полимелией. Избыточные конечности, которые появляются в результате этого нарушения, принадлежали сиамскому близнецу, который погиб на ранних ранних стадиях эмбрионального развития.

В мае на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Он также был здоров, причиной появления лишних ног, вероятно, также стала полимелия.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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