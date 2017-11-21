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21/11/2017 10:00

KFC выпустила палатку с защитой от интернета

KFC выпустила палатку с защитой от интернета

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила в продажу тканевые туристические палатки с щитом Фарадея. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HighSnobiety.

Устройство не пропускает электромагнитные волны, что заставляет всех, кто в нее войдет, отказаться от интернета и смартфона. Палатка серого цвета украшена фигурой полковника Сандерса, который обхватывает укрытие руками.

Информация о стоимости и возможностях покупки палатки пока не сообщается.

Щит или клетка Фарадея — устройство, изобретенное английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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