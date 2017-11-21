KFC выпустила палатку с защитой от интернета

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила в продажу тканевые туристические палатки с щитом Фарадея. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HighSnobiety.

Устройство не пропускает электромагнитные волны, что заставляет всех, кто в нее войдет, отказаться от интернета и смартфона. Палатка серого цвета украшена фигурой полковника Сандерса, который обхватывает укрытие руками.

Информация о стоимости и возможностях покупки палатки пока не сообщается.

Remember when we used to spend time with people instead of our phones? Well, one person out there can have that luxury again with KFC’s one of a kind Internet Escape Pod, designed to be a safe space from the internet. [Link in bio] A post shared by KFC - Kentucky Fried Chicken (@kfc) on Nov 20, 2017 at 8:16am PST

Щит или клетка Фарадея — устройство, изобретенное английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.