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21/11/2017 10:32

Избиение зоозащитника наездницей с хлыстом попало на видео

Избиение зоозащитника наездницей с хлыстом попало на видео
Видео: dailymail.co.uk

В Великобритании охотница избила хлыстом активиста движения против охоты. Видео с инцидентом было опубликовано на сайте газеты Daily Mail.

На кадрах запечатлена охотница, которая едет на активистов «Ассоциации саботажников охоты» в балаклавах с воплем: «Уйдите с дороги». Один из противников охоты хватает ее лошадь за узду, в ответ на это девушка избивает его. Кричащий мужчина пытается защитить лицо. При этом девушка кричит ему: «Отстань от чертовой лошади. Не трогай чертовых лошадей». Также она пытается наехать на лошади на оператора.

По словам потерпевшего, его ударили не менее 17 раз. У избитого мужчины появились синяки на лице и голове, однако госпитализация ему не потребовалась.

Представитель сообщества охотников заявил, что они не поддерживают жестокость, даже если и сталкиваются с провокациями, оскорблениями и приставаниями активистов.

Представительница организации защиты прав селян Countryside Alliance отметила, что егерь сам спровоцировал девушку, слишком сильно держа узду ее лошади. «Как мы всегда и предполагали, все эти движения против охотников исходят больше из ненависти к охотникам, чем из любви к животным. Охотники соблюдают все правила, однако им постоянно мешают эти активисты в балаклавах и провоцируют их на агрессию», — пояснила она.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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