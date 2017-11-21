Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса

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21/11/2017
Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии
Четырехчасовое личное общение Владимира Путина и Башара Асада в Сочи обретает дополнительную значимость с учетом предстоящих в среду там же в Сочи переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Раньше, в том числе со стороны Дамаска, акцент делался на военной победе, теперь речь идет политическом...
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