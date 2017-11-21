Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
«Аэрофлот» возобновил полеты в Непал «Аэрофлот» возобновил полеты в Непал В сети поразились непосредственности российской баскетболистки В сети поразились непосредственности российской... Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о прокуроре Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о... Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары На iPhone X запустили Windows 95 На iPhone X запустили Windows 95
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 10:32

Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок

Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок

Британский кинооператор Марк Милсом, работавший над сериалом «Игра престолов» и фильмом «Спасти рядового Райана», погиб на съемках совместного проекта компании Netflix и телеканала «Би-би-си». Об этом сообщает Deadline.

Инцидент произошел в Гане во время работы над сериалом The Forgiving Earth («Земля прощающая»), рассказывающим историю военных преступлений. Отмечается, что Милсом снимал ночную сцену, в которой присутствовали каскадерские трюки с автомобилями.

Подробности инцидента не раскрываются. Правоохранительные органы начали расследование по факту гибели оператора. Работа над «Землей прощающей» была приостановлена.

Милсому было 54 года. Он также работал над такими фильмами, как «Квант милосердия», «Волшебная страна», «Теория всего», «Мальчик в полосатой пижаме» и сериалом «Шерлок».

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» начнут перевозить пассажиров в аэропорт Домодедово. Первый состав нового поколения отправится 22 ноября в 5:15 утра с Павелецкого вокзала. До конца года на...
 

Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками

Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками

Американская компания Airwalk выпустила партию рубашек с орнаментом в виде свастик. Одежда изготавливалась в Индии, а изображения на ткани изначально никто не заметил. Около 14 тысяч...
 

Игрушечного Дарта Вейдера в кристаллах Swarovski оценили в 10 тысяч долларов

Игрушечного Дарта Вейдера в кристаллах Swarovski оценили в 10 тысяч долларов

Бренд Swarovski выпустил фигурку главного антигероя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, покрытого фирменными кристаллами. Стоимость коллекционной фигурки составляет 10250 долларов. Тираж...
 

Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретился с императором Японии Акихито. Первая леди надела на прием закрытое темно-синее платье от Dior. Оно выглядело скромно по...
 

Эйприл из «Черепашек-ниндзя» сделают темнокожей

Эйприл из «Черепашек-ниндзя» сделают темнокожей

Nickelodeon использует чернокожих актеров для озвучки перезапуска культового мультсериала «Черепашки-ниндзя». Помимо этого, одна из главных героинь оригинальных серий Эйприл О’Нил станет...
 

Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе

Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе

Молодежный бренд женской одежды, обуви и аксессуаров Monki выпустил рождественский лукбук, в котором снялась 60-летняя модель Алекс Бруни, plus-size модель София, модель с веснушками и другие...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Хронометры Longines получили сертификат COSC Хронометры Longines получили сертификат COSC     Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон     Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок
последняя новость  
 

 

Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии

21/11/2017

 

Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии

 

Четырехчасовое личное общение Владимира Путина и Башара Асада в Сочи обретает дополнительную значимость с учетом предстоящих в среду там же в Сочи переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Раньше, в том числе со стороны Дамаска, акцент делался на военной победе, теперь речь идет политическом...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 