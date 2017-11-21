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21/11/2017 10:48

Хронометры Longines получили сертификат COSC

Хронометры Longines получили сертификат COSC

Швейцарская часовая компания Longines выпустила новую коллекцию хронометров Record в стальном корпусе с автоматическими механизмами. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 21 ноября.

Модели Record впервые в истории компании Longines получили сертификат COSC (Швейцарского института сертификации хронометров). В новую линию вошли часы в корпусах диаметром 26, 30, 38,5 и 40 миллиметров с индикацией часов, минут и секунд и с апертурой даты в положении «3 часа».

Фото: Longines
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Фото: Longines
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Семь моделей коллекции предназначены для женщин, шесть — для мужчин. Две женские модели выложены бриллиантами по безелю. Часы снабжены стальными браслетами либо ремешками из кожи аллигатора.

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00:05 — 12 ноября
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Сколько стоят самые редкие часы в мире

Ранее сообщалось, что чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины стали «посланницами элегантности» (Ambassadors of Elegance) Longines. Победительницы чемпионата мира 2017 года в итальянском Пезаро представляют кварцевые женские часы Conquest V.H.P. (Very High Precision) в корпусе и на браслете из стали, выдержанные в стиле 1980-х годов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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