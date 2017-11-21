Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары

Украинская певица Руслана призвала сограждан «снять с себя шаровары», раскритиковав политику по украинизации страны. С такой речью она выступила в эфире телеканала ICTV, запись опубликована на видеохостинге YouTube.

«Я против такого слова — "украинизация". Одно время была русификация — нам навязывали всякий контент, фильмы, переписывали историю», — отметила Руслана.

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По словам певицы, граждане страны «хотят создать для Украины новый имидж, чтобы себя идентифицировать не только вышиванками». «Мне не хватает культурной революции», — призналась она.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об украинизации образования, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме государственного. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Руслана — певица, композитор, народная артистка Украины. В 2004 году она победила в музыкальном конкурсе «Евровидение», проходившем в Стамбуле.