Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
США отказались осуждать нацизм из-за России США отказались осуждать нацизм из-за России Мохнатый паук взял в заложники австралийку Мохнатый паук взял в заложники австралийку Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 11:48

Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep

Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep

Полиция раскрыла подробности и наиболее вероятную причину смерти американского эмо-рэпера Густава Ара, выступавшего под псевдонимом Lil Peep. Об этом сообщает Mirror.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гастрольном автобусе музыканта, в котором он скончался, несколько таблеток успокоительного средства Xanax, марихуану и коричневый порошок неизвестного вещества.

Материалы по теме
15:01 — 16 ноября
«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep

Отмечается, что медэксперты назвали передозировку наркотическими веществами наиболее вероятной причиной смерти рэпера. Для подтверждения этой информации токсикологам потребуется от шести до восьми недель.

Согласно докладу полиции, Lil Peep заснул в автобусе перед концертом. Менеджер исполнителя проверила его состояние, убедилась, что он дышит, и не стала будить.

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.

Предыстория:&В Убийцу рэпера Lil Peep вычислили фанаты

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В Париже открылся первый ресторан для любителей обедать в голом виде

В Париже открылся первый ресторан для любителей обедать в голом виде

На улице Гравей в 12-м округе Парижа открылся первый во Франции ресторан для нудистов под названием O'Naturel. Посетители при входе в ресторан должны полностью раздеться и оставить одежду в...
 

Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

Ким Кардашьян показала пластиковые туфли

Американская телезвезда Ким Кардашьян сняла видео, на котором показала туфли из новой еще не появившейся в продаже коллекции туфель из коллаборации компании Off-White и Jimmy Choo. В ролике...
 

Хронометры Longines получили сертификат COSC

Хронометры Longines получили сертификат COSC

Швейцарская часовая компания Longines выпустила новую коллекцию хронометров Record в стальном корпусе с автоматическими механизмами, которые впервые в истории компании получили сертификат COSC...
 

Вышел первый трейлер фильма Спилберга о тайнах Пентагона

Вышел первый трейлер фильма Спилберга о тайнах Пентагона

Вышел первый трейлер драмы Стивена Спилберга «Секретное досье», посвященной засекреченным материалам Пентагона о Вьетнамской войне. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю...
 

Парижане увлеклись метанием топоров

Парижане увлеклись метанием топоров

Вслед за канадцами жители французской столицы увлеклись метанием топоров. Необычный спорт привез во Францию 30-летний финансист Томас Морель. Он узнал о придуманной в Канаде игре, напоминающей...
 

Dolce & Gabbana начнут продавать макароны

Dolce & Gabbana начнут продавать макароны

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana совместно с производителем пасты Pastificio Di Martino выпустит капсульную коллекцию пасты. Выпуск приурочен к новогодним и рождественским праздникам....
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара     Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой     В Германии раскопали гигантскую свастику В Германии раскопали гигантскую свастику
последняя новость  
 

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 