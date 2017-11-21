Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
США отказались осуждать нацизм из-за России США отказались осуждать нацизм из-за России Мохнатый паук взял в заложники австралийку Мохнатый паук взял в заложники австралийку Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 11:48

Модель Victoria's Secret показала китайцам бюстгальтер и сапоги под Гжель

Модель Victoria's Secret показала китайцам бюстгальтер и сапоги под Гжель

В Шанхае прошел показ коллекции белья Victoria's Secret. Она была создана в сотрудничестве с французским модным домом Balmain и его креативным директором Оливье Рустеном. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

На подиум 20 ноября в нижнем белье и аксессуарах VS x Balmain вышли супермодели Андриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Жасмин Тукс. Центральный образ показа — модель с пышным султаном из синих и белых перьев и в высоких белых ботфортах на шпильках с синим узором — вызвал удивление у пользователей социальных сетей. Так, один из российских пользователей Twitter отметил, что модель «расписали под Гжель».

Материалы по теме
08:10 — 12 июля
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь

Ранее сообщалось, что супермодель Джиджи Хадид заявила в своем Twitter, что шокирована известием о своем отстранении от участия в шоу VS x Balmain. Кроме того, мероприятие в Шанхае стало последним для Амбросио в качестве «ангела» Victoria's Secret. Она была лицом бренда на протяжении 12 лет.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Звезда Instagram оформил подарки от Redken

Звезда Instagram оформил подарки от Redken

Бренд средств ухода за волосами Redken выпустил линию подарочных наборов в оригинальной упаковке для мужчин и женщин совместно с графическим дизайнером и коллажистом Патриком Кеохейном...
 

Британка рассказала о «мертвой» спячке хомяков и напугала комментаторов

Британка рассказала о «мертвой» спячке хомяков и напугала комментаторов

Британка выложила на своей странице в Facebook снимок на первый взгляд мертвого хомяка, чтобы рассказать подписчикам, что они впадают в спячку. Сама она узнала об этом пару лет назад, когда во...
 

Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»

Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев взялся за большую литературу. Об этом он рассказал журналистам в Замоскворецком суде Москвы. «Пишу [книгу] в полный рост. О жизни, хорошей...
 

Пышнобедрая модель встала в «березку» и показала моду для марафонцев

Пышнобедрая модель встала в «березку» и показала моду для марафонцев

Модель plus size Кэндис Хаффин продемонстрировала вещи для бегунов на длинные дистанции. Несколько вариантов костюма были выбраны к Нью-Йоркскому марафону. Хаффин продемонстрировала легинсы,...
 

Панин испугался заявившей на него в полицию Поклонской

Панин испугался заявившей на него в полицию Поклонской

Актер Алексей Панин прокомментировал действия депутата Натальи Поклонской, якобы обратившейся в полицию из-за его пародии на императора Николая II. Артист подчеркнул, что ему «стало страшно,...
 

Чемодан с драгоценностями на 77 миллионов рублей украли на вокзале

Чемодан с драгоценностями на 77 миллионов рублей украли на вокзале

Большой черный чемодан с драгоценными камнями украли на лондонском вокзале. Чемодан принадлежал продавцу ювелирных украшений, который ехал на поезде из Лондона в Бирмингем. В нем лежали...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара     Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой     В Германии раскопали гигантскую свастику В Германии раскопали гигантскую свастику
последняя новость  
 

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 