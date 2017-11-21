Среди россиян разыграют право купить кроссовки

В российские магазины бренда adidas до конца года поступит две новые модели кроссовок, созданные в ограниченном количестве совместно с рэпером Канье Уэстом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель бренда во вторник, 21 ноября.

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25 ноября покупателям будут представлены кроссовки Yeezy Boost 350 V2 в сером, темно-сером и оранжевом цветах. 16 декабря станет доступна модель нежно-голубой расцветки. Приобрести кроссовки можно будет в фирменных магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Право на покупку кроссовок, которые будут доступны в ограниченном количестве, разыгрывается через интернет-сайт бренда.

Онлайн-розыгрыш начался 21 ноября и продлится ровно сутки.

18 ноября стартовали продажи кроссовок Yeezy Boost 350 V2 из коллекции Канье Уэста для adidas. Более трех тысяч человек собрались в Москве на Кузнецком Мосту у фирменного магазина. Покупателей выбирали в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.



