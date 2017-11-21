Гигантского морского кота с ядовитым шипом сняли на видео

Видео: Caters TV

Итальянский аквалангист Стефано Уливи (Stefano Ulivi) снял на видео крупного ската у берегов португальского острова Пику. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Рыба скрывалась на глубине 20 метров. По оценке Уливи, ее длина составляла около трех метров. Он утверждает, что никогда не встречал таких больших скатов.

«Я заметил этот странный гигантский камень, которого никогда раньше не видел, — рассказывает автор видео. — Через несколько секунд до меня дошло, что это не камень. На самом деле, это было морское существо — гигантский скат. Обычно я подплываю к ним вдоль песка, пытаюсь не спугнуть и прячусь за камнями, но тщетно».

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Уливи остановился, когда до рыбы оставалось не более метра. Скат заметил его и поплыл прочь. «Меня беспокоил только его хвост, — вспоминает аквалангист. — У них там большой шип. Это их оружие, и они могут убить им с одного раза».

Остров Пику располагается в Атлантическом океане. Он входит в центральную группу архипелага Азорские острова.

Самый распространенный вид скатов, встречающийся у Азорских островов, — это морские коты. Обычная длина этих рыб — около метра, но встречаются особи до 2,5 метров в длину. На хвосте морского кота имеется зазубренный шип, соединенный с ядовитой железой. Его длина достигает 35 сантиметров.

3 ноября сообщалось, что у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс сняли на видео огромную стаю акул-молотов.