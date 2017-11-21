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21/11/2017 12:48

Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку

Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку

Французский модельер Жан-Поль Готье создал рождественскую елку в виде танцовщицы канкана. Об этом сообщает WWD.

Готье принял участие в благотворительной вечеринке Christmas Tree на Елисейских полях в Париже, где известные дизайнеры презентовали свои варианты рождественских елок. Кроме него, свои работы представилиChanel, Dior, Шанталь Томасс и другие.

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«Я люблю Париж, и, когда я думал о дереве в этом году, я хотел посвятить свое творение именно этому городу. Сначала я думал об Эйфелевой башне, но вспомнил про канкан. Юбка танцовщицы представляет собой настоящее дерево. Она может танцевать все Рождество», — рассказал о своем творении Готье.

Деревья модельеров и дизайнеров были выставлены на продажу, общая сумма выручки составила 60 тысяч евро. Эти деньги будут направлены на исследования онкологических заболеваний.

Жан-Поль Готье основал собственный бренд в 1976 году. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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