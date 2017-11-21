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21/11/2017 13:00

Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS

Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS

Цифровые карты с возможностью выбора маршрута при помощи GPS позволяют россиянам экономить на бензине по 268 миллиардов рублей в год. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Google, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным корпорации, каждый российский пользователь подобных сервисов экономит примерно по три тысячи рублей в год. Средняя продолжительность маршрута сокращается на 11 процентов, что в среднем снижает годовые затраты топлива на 71 литр.

Кроме того, по данным исследователей, 55 процентов российских пользователей изучают цифровые карты перед поездкой в целях безопасности. При этом 13 процентов из них ищут посты ДПС и полицейские участки, а 24 процента сообщают близким о своем местоположении.

Как отметили эксперты компании, использование спутниковой навигации позволяет туристам и путешествующим найти попутчиков, забронировать номера в отелях и «зачекиниться».

В масштабном исследовании Google принимали участие 22 страны, в том числе Россия, США, Япония, Великобритания, Италия и Германия.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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