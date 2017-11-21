Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
США отказались осуждать нацизм из-за России США отказались осуждать нацизм из-за России Мохнатый паук взял в заложники австралийку Мохнатый паук взял в заложники австралийку Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыт способ сэкономить с помощью GPS Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
21/11/2017 13:00

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

Жительница Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за паука. Видео, которое она сняла во время «заточения», опубликовал портал Mashable.

Австралийка по имени Бьянка Меррик обнаружила паука в салоне автомобиля, пока ехала домой с работы. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней.

Сначала она решила остановиться, но поняла, что не знает, как выбраться из машины или убрать из нее паука. Тогда девушка решила просто продолжать движение, старательно не замечая членистоногое. «Это были самые длинные 20 минут в моей жизни», — признается она.

Однако по приезде домой девушка решила не предпринимать никаких мер, медленно выбралась из автомобиля и пошла спать, как будто бы ничего и не произошло. Когда на следующий день она решилась заглянуть в машину, вооруженная спреем против насекомых, паука там уже не было.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца

Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца

Канадский певец Шон Мендес получил сразу несколько наград MTV Europe Music Awards. 19-летний музыкант победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» за композицию There’s Nothing Holding...
 

Назван самый крутой люксовый бренд в мире

Назван самый крутой люксовый бренд в мире

Поисковая fashion-платформа Lyst опубликовала очередной ежеквартальный список самых популярных люксовых брендов мира. Первое место в третьем квартале 2017 года занял французский дом...
 

Старую футболку Supreme с портретом Мег Райан продали за 15 тысяч долларов

Старую футболку Supreme с портретом Мег Райан продали за 15 тысяч долларов

Футболка Supreme, выпущенная брендом в коллаборации с российским концептуальным художником Андреем Молодкиным, продана анонимному коллекционеру за 15 тысяч долларов. Футболка красного цвета с...
 

Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретился с императором Японии Акихито. Первая леди надела на прием закрытое темно-синее платье от Dior. Оно выглядело скромно по...
 

Канадка превратила свое лицо в бургер и пиццу

Канадка превратила свое лицо в бургер и пиццу

Визажистка из Канады Мими Чой превратила свое лицо в бургер и пиццу, а руки — в картошку-фри и хот-дог с помощью макияжа. По словам девушки, идея проекта пришла к ней, когда она проходила мимо...
 

Шведы обновили рекорд скорости серийных автомобилей

Шведы обновили рекорд скорости серийных автомобилей

Шведская компания по производству эксклюзивных гиперкаров Koenigsegg объявила о новом рекорде скорости для серийных автомобилей. Модель Agera RS развила среднюю скорость в 447 километров в час...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара     Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой     В Германии раскопали гигантскую свастику В Германии раскопали гигантскую свастику
последняя новость  
 

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 