Мохнатый паук взял в заложники австралийку

Жительница Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за паука. Видео, которое она сняла во время «заточения», опубликовал портал Mashable.

Австралийка по имени Бьянка Меррик обнаружила паука в салоне автомобиля, пока ехала домой с работы. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней.

Сначала она решила остановиться, но поняла, что не знает, как выбраться из машины или убрать из нее паука. Тогда девушка решила просто продолжать движение, старательно не замечая членистоногое. «Это были самые длинные 20 минут в моей жизни», — признается она.

Однако по приезде домой девушка решила не предпринимать никаких мер, медленно выбралась из автомобиля и пошла спать, как будто бы ничего и не произошло. Когда на следующий день она решилась заглянуть в машину, вооруженная спреем против насекомых, паука там уже не было.