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21/11/2017
Мохнатый паук взял в заложники австралийку
Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.
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