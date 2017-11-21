Прохожий поймал упавшую с девятого этажа женщину

В чилийской столице Сантьяго иммигрант из Гаити попытался спасти женщину, которая упала с многоэтажного здания. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина висела на стене дома, уцепившись за перила балкона на девятом этаже. Издание не уточняет, каким образом она оказалась в такой ситуации. Внизу собралась толпа зевак, которые снимали происходящее на мобильные телефоны.

Ричард Джозеф с Гаити, приехавший в Чили три года назад, увидел женщину, когда вышел из автобуса. «Сначала я достал телефон и принялся снимать, как остальные. Потом до меня дошло, что это неподходящий момент. Тогда я стал думать, как ей помочь, — расказывает он. — Я решил попытаться смягчить ее падение. Не думал, что в самом деле спасу ее, но хотел, чтобы она не ударилась головой о землю».

Джозеф прикинул, куда может упасть женщина, встал рядом и протянул руки вперед. Когда она сорвалась, то упала прямо на него. Оба получили травмы, но остались живы. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, гаитянин повредил колено, ступню и руку.

Чилийский филантроп Леонардо Фаркас (Leonardo Farkas) пообещал дать на лечение Джозефа два миллиона чилийских песо (около 187 тысяч рублей).