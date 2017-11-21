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без политики
21/11/2017 14:32

Эфиопский вулкан улыбнулся

Эфиопский вулкан улыбнулся

Фотографу Кристоферу Хорсли (Christopher Horsley) из Великобритании удалось заснять «улыбающийся» вулкан в Эфиопии. Об этом написала британская газета Daily Mail.

Мужчина сделал снимок жерла вулкана во время экспедиции в самое жаркое место на Земле — впадину Данакиль на территории Эфиопии. Температура там никогда не опускается ниже 34 градусов по Цельсию.

Хорсли был в Эфиопии впервые и очень впечатлился красотами страны, хотя пожаловался на невыносимую жару. «После многочасовой поездки мы приехали в самое удаленное место, где я когда-либо был. Я не могу дождаться, когда вернусь туда снова уже вместе с камерами для интервальной съемки», — поделился он своими планами.

Кристофер называет себя покорителем вулканов и ведет YouTube-канал, посвященный своему экстремальному увлечению. На нем он выкладывает ролики из своих экспедиций. Большинство из них он снимает во время извержений вулканов, рискуя своей жизнью. При этом большую часть времени Хорсли живет и работает в Амстердаме.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

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