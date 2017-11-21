IKEA предложила для самой дорогой картины мира раму за 13 долларов

Мебельный гигант IKEA опубликовал рекламу позолоченной рамы, использовав в ней образ картины художника Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Постер появился в Facebook компании.

«Когда тратишь 450 миллионов долларов на картину, а раму покупаешь по акции», — подписана публикация. Судя по информации на фотографии, цена рамы составляет 12,99 доллара.

«За каждым великим полотном есть великая рама», — говорится в публикации.

На данный момент «Спаситель мира» — самая дорогая картина в мире. Она ушла с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов 16 ноября. Окончательная стоимость вместе со всеми сборами, комиссиями и налогами составит 450 миллионов долларов.