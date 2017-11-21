На дорогах Британии опробовали самоуправляющиеся автомобили

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21/11/2017
Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в расписание Кубка мира сезона-2018/19. Календарь Кубка мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в словенской Поклюке с 3 по 9 декабря 2018 года, а последний — в норвежском Осло с...
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