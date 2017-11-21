На дорогах Британии опробовали самоуправляющиеся автомобили

Британская компания Jaguar Land Rover провела первые испытания своих автомобилей с автономным управлением в городских условиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 ноября.

Тесты прошли в городе Ковентри в рамках проекта UK Autodrive. Цель программы — выяснить, насколько автономные автомобили смогут воспроизводить реальное поведение и реакции человека.

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«Тестирование автономных автомобилей на общественных дорогах — важный опыт для компании, так как полный комплекс реальных дорожных условий позволит нам сделать автономные поездки более безопасными в будущем. Использование данных с многочисленных сенсоров и их анализ помогает нам получать необходимые знания для внедрения автономных технологий. Компания Jaguar Land Rover гордится своим лидерством в развитии исследовательских проектов в области беспилотных автомобилей и продолжает поддерживать инновационные решения, которые станут ключевыми в инфраструктуре и технологиях будущего», — прокомментировал испытания исполнительный директор по разработке продуктов Jaguar Land Rover Ник Роджерс.



