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21/11/2017 15:16

Московские спекулянты назвали самые популярные у покупателей кроссовки

Самой популярной у модников и коллекционеров кроссовок (так называемых «сникерхедов») моделью нынешнего сезона стали Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow производства adidas. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник из числа профессиональных перекупщиков.

Он отметил, что официальное представительство adidas недостаточно подробно сообщало о лимитированной модели ярко-лимонного цвета и условиях покупки до начала продаж. По словам собеседника «Ленты.ру», затем организация розыгрышей права приобретения кроссовок стала лучше, чем два-три года назад, когда продажи «коллабов» только начинались.

«Когда вся тема с лимитированными релизами пришла в Россию пару лет назад, было много мошенничества со стороны сотрудников (при розыгрыше права покупки. — прим. «Ленты.ру»). Сейчас такого вроде бы нет, — сообщил источник. — Поскольку сейчас такие розыгрыши жестко регулируются, для нас остается один способ получить несколько пар — покупать места в очереди, ставить школьников и студентов за небольшую плату».

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00:04 — 12 сентября
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В очереди за лимитированной версией Yeezy Boost 18 ноября собрались несколько тысяч человек. По данным источника «Ленты.ру», 80-90 процентов собравшихся были спекулянтами, которые покупали кроссовки для дальнейшей перепродажи. В зависимости от размера обуви, конечные покупатели готовы платить перекупщикам за пару стоимостью около 17 тысяч рублей от 50 тысяч рублей и более, то есть официальная цена утраивается.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Москве пройдет еще два розыгрыша на право продажи кроссовок adidas. 25 ноября покупателям представят кроссовки Yeezy Boost 350 V2 в сером, темно-сером и оранжевом цветах, 16 декабря — модель нежно-голубого оттенка.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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