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без политики
21/11/2017 15:32

Огромного питона стошнило вараном

Огромного питона стошнило вараном

В тайской деревне огромного питона стошнило вараном после того, как его поймали спасатели. Видео опубликовало Daily Mail.

Змею обнаружила хозяйка дома, пока развешивала белье у себя во дворе. Как только она заметила питона, сразу вызвала змееловов. Чтобы достать гигантскую змею весом 20 килограммов и длиной 4,2 метра, им пришлось ломать бетон на заднем дворе.

Питон пытался сопротивляться, но трое спасателей все же отнесли его в машину, где змею стошнило полосатым вараном длиной метр и весом 15 килограммов. Скорее всего, змея рассталась со своей добычей из-за стресса.

Хозяйка дома в ходе инцидента не пострадала.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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