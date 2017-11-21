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21/11/2017 16:16

Саша Барон Коэн заплатит за туристов в «купальниках Бората»

Саша Барон Коэн заплатит за туристов в «купальниках Бората»

Актер Саша Барон Коэн вступился за туристов из Чехии, которых оштрафовали за «купальники Бората». Об этом он написал у себя в Facebook.

Он пообещал заплатить за них штраф, если они вышлют ему свои реквизиты и подтвердят личность.

Пока что они не откликнулись, за день пост актера набрал 32 тысячи лайков и около трех тысяч комментариев. Большая часть из них — мемы с Боратом или цитаты из культовой комедии.

Шестерых туристов из Чехии 14 ноября задержали в столице Казахстана Астане. Они позировали на фоне надписи I love Astana в зеленых купальниках из фильма «Борат». Полиция арестовала их за появление в общественном месте в непристойном виде и оштрафовала на сумму в 22,5 тысячи тенге (примерно 4041 рубля).

Фильм «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» британского комика Саши Барона Коэна вышел на экраны в 2006 году. Это псевдодокументальная комедия о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева в США. Когда лента только вышла в прокат, власти Казахстана сочли ее оскорбительной, однако через шесть лет признали, что из-за «Бората» в страну начали ездить в десять раз больше туристов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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