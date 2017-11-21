Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках из-за чернокожего мужа

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21/11/2017
Микрофинансовые организации отчитались о резком росте одобрения новых микрозаймов. С начала года доля одобрения микрозаймов выросла на 12 процентных пунктов, достигнув 64,7 процента. За календарный год (с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 года) этот показатель вырос на 18,4...
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