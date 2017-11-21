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21/11/2017 17:00

Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках из-за чернокожего мужа

Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках из-за чернокожего мужа

Британская актриса Дон Френч рассказала о серии расистских нападений, которым подвергалась ее семья. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Daily Mail.

Френч в течение 25 лет состояла в браке с чернокожим актером Ленни Генри. У них также была приемная дочь смешанной расы Билли.

«Иногда было довольно ужасно. Я имею в виду, что были открытые, глупые и трусливые атаки, такие как экскременты на двери», — заявила актриса. Она добавила, что на их имуществе также писали различные оскорбления расистского характера. По ее словам, однажды их дом пытались поджечь.

Френч и Генри поженились в 1984 году. В 2010 году пара объявила о разводе.

Дон Френч известна ролями в фильмах «Дэвид Копперфилд» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», в котором она сыграла Полную Даму, а также в сериалах «Викарий из Дибли», «Чуть свет — в Кэндлфорд» и «Френч и Саундерс».

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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