В «Лиге справедливости» подтерли усы Супермена за 25 миллионов долларов

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21/11/2017
5 лучших и 5 худших автомобилей, проверенных годами
Эксперты из немецкой компании TUV проанализировали более 9 миллионов протоколов характерных поломок автомобилей, с которыми владельцы обращаются на СТО. На основании этих данных был составлен рейтинг самых надежных и самых проблемных автомобилей в разных возрастных группах. 1. Автомобили...
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