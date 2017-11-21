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без политики
21/11/2017 19:32

В «Лиге справедливости» подтерли усы Супермена за 25 миллионов долларов

Создатели фильма «Лига справедливости» с помощью компьютерной графики стерли усы актера Генри Кавилла, сыгравшего Супермена. На это во вторник, 21 ноября, обратил внимание BuzzFeed.

Отмечается, что Кавилл отрастил усы для участия в картине «Миссия невыполнима 6», который выйдет в 2018 году. Съемочные графики двух лент совпали, но по контакту с Paramount актер не мог бриться.

Из-за этого студия Warner Brothers, отвечающая за производство «Лиги справедливости», была вынуждена потратить 25 миллионов долларов на то, чтобы с помощью цифровых технологий удалить растительность с лица Кавилла.

«Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера вышла в российский прокат 16 ноября. Картина рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.

Ранее в ноябре в сети заметили, что в русском переводе фильма Россию заменили на Польшу.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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