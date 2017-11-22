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21/11/2017
Названы самые высокооплачиваемые модели мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов. Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором...
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