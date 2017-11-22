Названы самые высокооплачиваемые модели мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов.

Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 миллионов долларов. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 миллионов. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 миллионов.

По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 миллионов долларов.

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц. Больше всего смогла заработать за прошлый год — 105 миллионов долларов — Бейонсе.