21/11/2017 13:30 Google придумал новое слово на замену «цензуре» Компания Google ведет работу над тем, чтобы понизить ранжирование сайтов телеканала RT и агентства Sputnik в подборке предлагаемых пользователям новостей. При этом руководство компании заявляет, что выступает категорически против цензуры. Эти действия прямо противоречат друг другу. Но у Google есть причины, чтобы так изворачиваться. Председатель совета директоров холдинга Alphabet (формальный владелец Google) Эрик Шмидт на Форуме Галифакса по международной безопасности сообщил, что его компания работает над тем, чтобы «понизить ранжирование такого рода сайтов», имея в виду телеканал RT и агентство Sputnik.

В то же время он заверил, что «не хочет запрещать сайты». «Это не тот метод, каким мы действуем. Я решительно не одобряю цензуры. Я весьма решительно поддерживаю ранжирование. Именно это мы и делаем», – сообщил Шмидт.

Отрицание цензуры при параллельной поддержке ранжирования выглядит достаточно иезуитски: святая инквизиция сжигала грешников на кострах, «чтобы не проливать кровь». Какая разница, почему конечный пользователь не увидит новостной сайт – потому что он банально запрещен или хитрым образом понижен в ранжировании до десятого экрана поискового запроса?

Как отмечает

«Google манипулирует системой поисков новостей таким образом, чтобы новости RT было труднее обнаружить, – пишет один из пользователей микроблога Даниэль Райан. – Есть ли для этого законные основания? Есть ли доказательства того, что RT размещает ложную информацию? Нет. Найдутся ли представители журналистского мейнстрима, выступающие за свободу слова, достаточно смелые для того, чтобы защитить RT? Сомнительно».

Пользователь Линдон Олсен, в свою очередь, отметил, что Шмидт – «давний друг» Хиллари Клинтон и «не привел конкретных примеров того, что RT или Sputnik размещают лживые статьи». Высказывания Шмидта он назвал «попыткой заискивания перед антироссийски настроенными парнями из Вашингтона и чиновниками, пытающимися тайно влиять на политику».

В России намерение американского медиагиганта влиять на поисковую выдачу тоже не оставили без внимания.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено направить в Google официальный запрос: «Очевидно, мы будем защищать наши средства массовой информации, посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению. Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как регулятору РФ, разъяснить, что дословно значит их термин «ранжирование», –

А главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила Шмидту «погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы». «Пусть погуглит еще слово «цензура» и слово «совок», –

Напомним, что претензии к Google относительно предвзятости поисковых и новостных выдач в ходе президентской предвыборной кампании в США возникали регулярно.

В частности, исследовательская группа во главе с психологом, профессором Гарвардского университета Робертом Эпстайном

А основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в июне 2016 года

Однако после победы Трампа и раздувания истерики о «российском вмешательстве» в выборы работа интернет-гиганта на одного из кандидатов была позабыта, хотя имела вполне конкретные доказательства.

Таким образом, нет ничего нового, как нет и ничего удивительного в том, что и Google, и лично Эрик Шмидт заинтересованы в том, чтобы убрать источники альтернативной информации из американского медиаполя.

Просто слово «цензура» в лучших традициях оруэлловского «новояза» заменят на слово «ранжирование». Компания Google ведет работу над тем, чтобы понизить ранжирование сайтов телеканала RT и агентства Sputnik в подборке предлагаемых пользователям новостей. При этом руководство компании заявляет, что выступает категорически против цензуры. Эти действия прямо противоречат друг другу. Но у Google есть причины, чтобы так изворачиваться. Председатель совета директоров холдинга Alphabet (формальный владелец Google) Эрик Шмидт на Форуме Галифакса по международной безопасности сообщил, что его компания работает над тем, чтобы «понизить ранжирование такого рода сайтов», имея в виду телеканал RT и агентство Sputnik.В то же время он заверил, что «не хочет запрещать сайты». «Это не тот метод, каким мы действуем. Я решительно не одобряю цензуры. Я весьма решительно поддерживаю ранжирование. Именно это мы и делаем», – сообщил Шмидт.Отрицание цензуры при параллельной поддержке ранжирования выглядит достаточно иезуитски: святая инквизиция сжигала грешников на кострах, «чтобы не проливать кровь». Какая разница, почему конечный пользователь не увидит новостной сайт – потому что он банально запрещен или хитрым образом понижен в ранжировании до десятого экрана поискового запроса?Как отмечает ТАСС ,&В заявления Шмидта вызвали оживленную дискуссию в Twitter.«Google манипулирует системой поисков новостей таким образом, чтобы новости RT было труднее обнаружить, – пишет один из пользователей микроблога Даниэль Райан. – Есть ли для этого законные основания? Есть ли доказательства того, что RT размещает ложную информацию? Нет. Найдутся ли представители журналистского мейнстрима, выступающие за свободу слова, достаточно смелые для того, чтобы защитить RT? Сомнительно».Пользователь Линдон Олсен, в свою очередь, отметил, что Шмидт – «давний друг» Хиллари Клинтон и «не привел конкретных примеров того, что RT или Sputnik размещают лживые статьи». Высказывания Шмидта он назвал «попыткой заискивания перед антироссийски настроенными парнями из Вашингтона и чиновниками, пытающимися тайно влиять на политику».В России намерение американского медиагиганта влиять на поисковую выдачу тоже не оставили без внимания.Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено направить в Google официальный запрос: «Очевидно, мы будем защищать наши средства массовой информации, посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению. Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как регулятору РФ, разъяснить, что дословно значит их термин «ранжирование», – сообщил Жаров.А главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила Шмидту «погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы». «Пусть погуглит еще слово «цензура» и слово «совок», – добавила она.Напомним, что претензии к Google относительно предвзятости поисковых и новостных выдач в ходе президентской предвыборной кампании в США возникали регулярно.В частности, исследовательская группа во главе с психологом, профессором Гарвардского университета Робертом Эпстайном рассказала агентству Sputnik , что поисковик манипулирует запросами в пользу Хиллари Клинтон. То есть при запросе фамилии кандидата от демократов поисковая строка «подсказывала» позитивные для Клинтон сообщения. В случае с Дональдом Трампом было ровно наоборот – поисковик «рекомендовал» компромат на него.А основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в июне 2016 года заявил следующее : «Сначала у Google была сделка с администрацией Обамы, главы компании наносили визиты в Белый дом каждую неделю на протяжении последних четырех лет. Сейчас Google напрямую вовлечена в президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Эрик Шмидт возглавил компанию, которая разрабатывала цифровое сопровождение кампании Хилари».Однако после победы Трампа и раздувания истерики о «российском вмешательстве» в выборы работа интернет-гиганта на одного из кандидатов была позабыта, хотя имела вполне конкретные доказательства.Таким образом, нет ничего нового, как нет и ничего удивительного в том, что и Google, и лично Эрик Шмидт заинтересованы в том, чтобы убрать источники альтернативной информации из американского медиаполя.Просто слово «цензура» в лучших традициях оруэлловского «новояза» заменят на слово «ранжирование». Оригинал (на 21/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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