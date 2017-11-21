Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал

Бывший президент Зимбабве Роберт Мнангагва, один из наиболее вероятных преемников свергнутого лидера страны Роберта Мугабе, сбежал из-за опасений за свою жизнь. Об этом он заявил в обращении, опубликованном изданием News Day.

«Его высокопревосходительство Роберт Габриэль Мугабе всегда говорил, что уйдет, если этого захотят люди. Теперь он должен принять волю людей и отречься от власти», — сообщил Мнангагва. По словам политика, ему угрожали убийством. Мнангагва заявил, что ведет с Мугабе переговоры, однако диалог не может быть заменой полноценному импичменту, и президенту он больше не верит. «Никогда больше страна не должна быть в заложниках у одного человека, цель которого — умереть во власти невзирая на нанесенный нации ущерб», — подытожил он.

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Мнангагва был избран главой правящей партии ЗАНУ-ПФ 19 ноября. Мугабе 16 ноября отказался сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».

Мугабе руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.