21/11/2017 08:16 Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих В индийском городе Лудхияна (штат Пенджаб) обрушился завод пластиковых изделий. Видео с места событий публикует Ruptly. Трехэтажное здание перед разрушением горело четыре часа. По данным спасателей, несколько человек погибли, многие остаются под завалами. Бульдозеры начали разбирать строительный мусор, местные жители помогают в проведении спасательных операций. Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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