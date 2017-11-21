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21/11/2017 08:16

Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих

Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих

В индийском городе Лудхияна (штат Пенджаб) обрушился завод пластиковых изделий. Видео с места событий публикует Ruptly.

Трехэтажное здание перед разрушением горело четыре часа. По данным спасателей, несколько человек погибли, многие остаются под завалами. Бульдозеры начали разбирать строительный мусор, местные жители помогают в проведении спасательных операций.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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«Калашников» поплывет за зерном

21/11/2017

 

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Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. В год планируется...

 

 

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