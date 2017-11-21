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в мире
21/11/2017 08:32

Объявлен полный разгром ИГ

Объявлен полный разгром ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) разгромлена в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV во вторник, 21 ноября.

Ранее в этот же день высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани объявил о разгроме террористов, направив сообщение Верховному руководителю Ирана аятолле Хаменеи.

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00:01 — 10 июля
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося обзором деятельности террористов, террористы продолжают атаковать сирийскую армию из города Абу-Камаль, несмотря на заявления о его освобождении.

В воскресенье, 19 ноября, агентство Reuters сообщило, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из Абу-Камаля, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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