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в мире
21/11/2017 09:32

В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном

В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном

Министерство обороны России при подсчете площади Сирии учитывало рельеф территории, в том числе площадь гор и ущелий, а также параметры речного дна. Таким образом в ведомстве объяснили заявление министра Сергея Шойгу об освобождении в арабском государстве от террористов площади, почти в три раза превышающей официальные данные ООН, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, после подобного заявления главы Минобороны начальник военной кафедры МГИМО Иван Марущак обратился в Генеральный штаб вооруженных сил России за разъяснением. В полученном им официальном ответе ведомства сообщалось, что данные ООН о площади Сирии «не совсем верны». «Точные измерения Министерства обороны России показали, что площадь территории Сирийской Арабской Республики намного больше и составляет 529 708 квадратных километров», — говорится в документе.

В конце октября Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, заявил, что в Сирии от боевиков освобождено уже более 503 тысяч квадратных километров. При этом, по официальным данным ООН, общая площадь страны составляет около 185 тысяч квадратных километров.

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На том же совещании министр заявлял, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к тому времени контролировали менее пяти процентов территории Сирии. «До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ контролировала более 70 процентов территории Сирии», — сказал он.

Ранее во вторник, 21 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом выразил надежду, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в арабской республике будет поставлена в ближайшее время. При этом президент Ирана Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV уже заявил о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке.

Предыстория:&В Шойгу доложил о зачистке в Сирии территории размером с три Сирии

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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