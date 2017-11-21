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в мире
21/11/2017 11:48

Террористы захватили второй за сутки танк сирийской армии

Террористы захватили второй за сутки танк сирийской армии

Террористы захватили второй за сутки танк, поставленный сирийской армии Россией. На этот раз им удалось отбить советский Т-62. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Уточняется, что танк попал к бойцам «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), входящей в состав группировки «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Он был захвачен во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур. Сирийские военные пытаются к нему продвинуться уже несколько недель.

Ранее боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) похвастались в новостном сюжете своего информагентства Amaq захваченным танком T-90 российского производства. Эксперты считают, что это та самая машина, которую террористы якобы уничтожили еще 16 ноября. Directorate 4 уточнял, что танк по-прежнему используется в боях в долине Евфрата.

На вооружении армии Сирии имеются советские танки Т-55 и Т-62, Т-90 поступили в ее распоряжение в 2015 году и приняли участие в боях за Алеппо.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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