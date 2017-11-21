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в мире
21/11/2017 12:16

В Германии раскопали гигантскую свастику

В Германии раскопали гигантскую свастику

Строители стадиона в немецком Гамбурге нашли под землей огромную свастику, передает Associated Press (AP).

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00:01 — 17 августа
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты

Рабочие копали экскаватором котлован под фундамент будущей раздевалки и наткнулись на нацистский символ размером четыре на четыре метра. По данным агентства dpa, которые приводит AP, свастика была фундаментом монумента, снесенного десятки лет назад.

Власти города заявили, что хотят демонтировать символ как можно скорее. Поскольку свастика слишком тяжелая для транспортировки, ее разрушат отбойными молотками.

В мае в Германии разоблачили ячейку неонацистов, которая действовала в немецкой армии. При расследовании в одной из казарм города Донауэшинген обнаружили военную атрибутику нацистской Германии, а также каски вермахта.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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