США отказались осуждать нацизм из-за России

Власти США решили не голосовать за резолюцию ООН, осуждающую прославление нацизма, в том числе из-за опасений ее выгодности российской стороне. Об этом сообщил американский Государственный департамент, передает The Independent.

«Мы безусловно осуждаем любые формы религиозной и этнической нетерпимости и у себя в стране, и по всему миру. Но эта резолюция слишком узконаправлена и политизирована. Она к тому же призывает к созданию недопустимых ограничений свободы слова, и потому Соединенные Штаты ее поддержать не могут», — заявила зампред США при ООН Стефани Амадео. По ее словам, ограничения на свободу слова, свободу принадлежности к организациям и свободу мирных собраний противоречат положениям Декларации прав человека.

В Вашингтоне отметили, что эта резолюция может использоваться Москвой для влияния на своих соседей по региону. По данным работников Госдепа, Россия давит на страны Балтии, называя их профашистскими или пронацистскими.

Кроме США, резолюцию отказались поддержать Украина и Палау. 131 другая страна проголосовала «за», 48 государств воздержались. Вашингтон ежегодно голосует против этой резолюции по схожим мотивам.