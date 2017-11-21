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в мире
21/11/2017 13:32

В Северной Корее запретили веселиться из-за санкций

В Северной Корее запретили веселиться из-за санкций

Власти Северной Кореи ввели запрет на частные вечеринки и торжества с выпивкой для граждан страны из-за усиления санкционного давления. Об этом сообщает Ёнхап со ссылкой на данные Национальной Службы Разведки (НСР) Южной Кореи.

«В [Пхеньяне] задействовали систему, в соответствии с которой партийные органы ежедневно сообщают о экономических трудностях людей. Кроме того, действует запрет на любые увеселительные вечеринки и торжества с алкоголем и другие развлечения, усилен контроль над внешней информацией», — говорится в сообщении НСР.

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По данным южнокорейских разведчиков, эти шаги властей связаны с воздействием, которое оказывают международные санкции на экономику КНДР.

20 ноября сообщалось, что США внесли Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что КНДР спонсировала террор за рубежом, в том числе убийства. «Это обозначение повлечет введение дополнительных санкций против Северной Кореи и поддержит нашу кампанию по оказанию максимального давления для изоляции этого кровавого режима», — пояснил он.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.

 

 

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