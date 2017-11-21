В Северной Корее запретили веселиться из-за санкций

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21/11/2017
Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака
Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.
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