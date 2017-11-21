Последствия подрыва 50 человек в мечети показали на видео

В нигерийском городе Муби (северо-восточный штат Адамава) террорист-смертник атаковал мечеть во время молитвы. Жертвами нападения стали 50 человек, несколько десятков верующих получили ранения. Видео с места события публикует The Independent.

По словам представителей местных властей, исполнителем теракта был подросток. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, однако власти считают, что за атакой стоит группировка «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (прежнее название «Боко Харам»).

Для исполнения терактов боевики в последнее время все чаще используют детей, подростков и женщин.



