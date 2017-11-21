Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку Последствия подрыва 50 человек в мечети показали на видео Последствия подрыва 50 человек в мечети показали на видео Жизнь оказалась занесенной из космоса Жизнь оказалась занесенной из космоса Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону Огромного питона стошнило вараном Огромного питона стошнило вараном
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
21/11/2017 16:16

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку с поста главы государства. Об этом он написал в специальном письме, сообщает BBC News во вторник, 20 ноября.

До этого парламент страны принял решение об импичменте Мугабе. У главы государства было 24 часа, чтобы сложить полномочия.

Мугабе правил страной с 1980 года.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

Власти США систематически отклоняют запросы Москвы на посещение и проверку закрытых дач дипломатов России в Нью-Йорке. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН...
 

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что будет добиваться начала расследования в отношении действий американских и британских военных в Афганистане в период с...
 

Сирийские саперы обнаружили в Алеппо итальянские мины

Сирийские саперы обнаружили в Алеппо итальянские мины

Сирийские саперы во время разминирования поселка Умм-Адаса и прилегающих к нему территорий в провинции Алеппо обнаружили мины итальянского производства. Об этом заявил командир отделения...
 

Российская подлодка ударила «Калибрами» по позициям ИГ в Дейр-эз-Зоре

Российская подлодка ударила «Калибрами» по позициям ИГ в Дейр-эз-Зоре

Российская подводная лодка «Великий Новгород» из акватории Средиземного моря произвела залп крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Исламское...
 

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов. «Молитв на улицах не будет», — заявил Коллон. При...
 

Столицу Саудовской Аравии обстреляли ракетами

Столицу Саудовской Аравии обстреляли ракетами

Шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту в саудовском Эр-Рияде. Система ПРО успешно перехватила объект. При этом в Йемене...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

На дорогах Британии опробовали самоуправляющиеся автомобили На дорогах Британии опробовали самоуправляющиеся автомобили     Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака     Эфиопский вулкан улыбнулся Эфиопский вулкан улыбнулся
последняя новость  
 

 

Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

21/11/2017

 

Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

 

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в расписание Кубка мира сезона-2018/19. Календарь Кубка мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в словенской Поклюке с 3 по 9 декабря 2018 года, а последний — в норвежском Осло с...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 