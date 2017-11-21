Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку с поста главы государства. Об этом он написал в специальном письме, сообщает BBC News во вторник, 20 ноября.

До этого парламент страны принял решение об импичменте Мугабе. У главы государства было 24 часа, чтобы сложить полномочия.

Мугабе правил страной с 1980 года.