В Ницце задержали российского сенатора Керимова

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

Как отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. О причинах задержания не сообщается.