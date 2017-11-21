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21/11/2017 17:32

В Ницце задержали российского сенатора Керимова

В Ницце задержали российского сенатора Керимова

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

Как отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. О причинах задержания не сообщается.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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