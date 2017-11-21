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21/11/2017 18:16

Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео

Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео

Улицы города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии, сняли на видео. Кадры выложило сирийское агентство Sana на YouTube во вторник, 21 ноября.

Ранее 21 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлена в Сирии и Ираке.

19 ноября Reuters сообщил, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. В то же время бои в городе еще продолжались.


 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

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