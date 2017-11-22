Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России назвали способ тотального уничтожения США В России назвали способ тотального уничтожения США Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии «Спартак» на последних минутах упустил победу над слабейшей командой группы в ЛЧ «Спартак» на последних минутах упустил победу над... Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили... Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
21/11/2017 22:16

Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию

Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что власти России несут ответственность за происходящее в Сирии и предупреждение химических атак в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Горькая правда в том, что Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки оказать помощь Сирии, за оказание давления на Башара Асада», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование сирийского кризиса. При этом Трамп отметил, что переговоры были «прекрасными».

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Запах тухлых яиц сорвал работу полицейского участка в Марселе

Запах тухлых яиц сорвал работу полицейского участка в Марселе

Работа одного из полицейских участков французского города Марсель была нарушена из-за резкого запаха тухлых яиц. Как отметили сотрудники комиссариата, повышение концентрации сероводорода...
 

Военные арестовали президента Зимбабве

Военные арестовали президента Зимбабве

Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс. News 24 сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его...
 

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе...
 

Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, является выходцем из Узбекистана. 29-летний Саипов прибыл в США в 2010 году. Последнее время он проживал в городе Тампа, штат...
 

Две группы американских полицейских под прикрытием напали друг на друга

Две группы американских полицейских под прикрытием напали друг на друга

В Детройте две группы полицейских, действовавших под прикрытием, напали друг на друга. В инциденте оказались замешаны стражи порядка из разных департаментов. Два полицейских из 12-го участка...
 

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что будет добиваться начала расследования в отношении действий американских и британских военных в Афганистане в период с...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Россияне влезли в микродолги Россияне влезли в микродолги     В Ницце задержали российского сенатора Керимова В Ницце задержали российского сенатора Керимова     В экономической войне Украины с Белоруссией победит ЕС В экономической войне Украины с Белоруссией победит ЕС
последняя новость  
 

 

В России назвали способ тотального уничтожения США

21/11/2017

 

В России назвали способ тотального уничтожения США

 

Россия в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может создать сверхмощные беоголовки. «Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы», — полагает доктор военных наук Константин Сивков.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 