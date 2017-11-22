Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию

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21/11/2017
В России назвали способ тотального уничтожения США
Россия в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может создать сверхмощные беоголовки. «Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы», — полагает доктор военных наук Константин Сивков.
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