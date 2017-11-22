Гарвард заподозрили в дискриминации азиатов

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22/11/2017
Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады
У двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. На данный момент 18-летняя фигуристка находится в гипсе, но надеется восстановиться и выступить в финале Гран-при, который пройдет в начале декабря в Японии.
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